Van Gerwen en Wattimena niet op voor wereldtitel na verlies tegen Ierland

Van Gerwen had in de openingswedstrijd tegen Steve Lennon wat recht te zetten na zijn mindere optreden van eerder vanmiddag. Toen werd hij verrast door de jonge Canadees Dawson Murschell, iets wat hij vanavond niet liet gebeuren. In de eerste leg van de wedstrijd gooide 's werelds beste darter een fraaie 136-finish, en bij 3-1 mocht hij aanleggen voor de wedstrijd. Lennon slaagde er echter in terug te breaken en hield daarna zijn eigen leg, waardoor er een beslissende zevende leg aan te pas moest komen. Daarin sloeg Van Gerwen mede dankzij een goed getimede 180 al gauw een gaatje, waarna hij het via tops uitgooide: 4-3 en dus 1-0 in het voordeel van Nederland.



Wattimena moest vanaf de eerste pijl achtervolgen in zijn partij tegen William O’Connor. The Magpie brak de Nederlander na het pakken van zijn eigen leg direct en liep vervolgens snel uit naar 3-0. Wattimena kreeg nog één leg, maar mocht zich na het verliezen van de vijfde leg gaan opmaken voor een beslissend koppelduel.



In die derde wedstrijd stond Lennon op. The Shamrock brak Nederland in de eerste leg met een ijzersterke 131-finish, om dat twee legs later nog eens dunnetjes over te doen vanaf 128. Zo stond Ierland plots op één leg van de finale. O’Connor en Lennon maakten het daarna gedecideerd af, waardoor zij later op de avond met Schotland mogen gaan strijden om de wereldtitel. Voor Nederland was er voor het eerst sinds de finale van 2016 weer eens een nederlaag in Duitsland.



Sinds de editie van 2013 had Van Gerwen ieder jaar Raymond van Barneveld aan zijn zijde. Samen wonnen ze de World Cup of Darts drie keer, waaronder de voorbije twee edities. Van Barneveld is in zijn laatste jaar echter fors gezakt op de wereldranglijst, waardoor Wattimena nu in aanmerking kwam voor een plek in het team.