Van Gerwen geeft masterclass en plaatst zich voor derde ronde WK

Het duurde erg lang voordat Van Gerwen in actie kwam, want de drievoudig wereldkampioen stond pas als allerlaatste wedstrijd gepland. Nico Kurz en Andy Hamilton trapten de avond af met een partij om handen en vingers bij af te likken. Niet vanwege het niveau, maar wel om oud-finalist Hamilton die voor elke beurt zijn handen en vingers goed nat maakte. Veel succes had het niet, want hoewel hij zich knap terug knokte na een matige eerste set, verloor hij met 1-3.

Deta Hedman stapte als tweede vrouw dit jaar het WK-podium op. De inmiddels 61-jarige Hedman, drie keer finaliste bij het WK voor vrouwen bij de BDO, maakte haar debuut op het PDC WK. Na een vrolijke opkomst leek Hedman al na twee sets zonder veel tromgeroffel het podium te verlaten. Hedman gooide ondermaats en Boulton was een klasse beter. In de derde set deed Hedman iets terug en pakte ze na zes verloren legs eindelijk zelf een leg en uiteindelijk zelfs de set. In de vierde set zette Boulton echter een tandje bij om zich te verzekeren van een ontmoeting met Stephen Bunting in de tweede ronde.

Damon Heta zal met veel plezier hebben gekeken naar de loting, want in zijn gedeelte van het speelschema liggen veel mogelijkheden. Toch zit het avontuur van de Australiër er na één avond op. Heta stond met 2-0 in sets achter en moest 160 uitgooien om in leven te blijven, anders zou de Amerikaan Danny Baggish nagenoeg op matchpoint komen om de partij naar zich toe te trekken. Juist op dat moment gooide Heta de hoogste finish van het toernooi tot dusver en bleef hij in leven. Sterker nog: het zette hem op het juiste spoor, want ook de derde en vierde set vielen zijn kant op. Op het moment dat Heta echter pijlen voor de wedstrijd kreeg haperde de motor. In een bizarre voorlaatste leg vol missers pakte Baggish zijn laatste strohalm en trok hij even later de wedstrijd alsnog over de streep.

Masterclass Van Gerwen

Maar de belangrijkste wedstrijd van de avond was die tussen Van Gerwen en Murray, die in de eerste set niks te zeggen had. Een makkelijke zege leek in de maak, maar in de tweede set knokte Murray zich terug en won hij elke leg die hij begon. Van Gerwen zette er in het restant een tandje bij een gooide in de derde set maar liefst 113 gemiddeld om de set naar zich toe te slepen. In de vierde en laatste set liet hij bij een 2-1 stand nog drie wedstrijdpijlen onbenut en brak Murray terug, maar ondanks het kleine schoonheidsfoutje trok Van Gerwen de wedstrijd toch naar zich toe met een ongelooflijk gemiddelde van 108.

In de volgende ronde wacht voor de Nederlander een ontmoeting met de winnaar van het duel tussen Ricky Evans en Michael Mansell.



