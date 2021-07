Van Gerwen in halve finale World Matchplay tegen Wright: ‘Als hij ìemand de mond wil snoeren...’

Van Gerwen brak zijn tegenstander al snel twee keer en kwam op een 5-2 voorsprong. Mighty Mike kreeg vervolgens drie pijlen om zijn eigen leg te houden, maar hij wist de dubbel zestien niet te vinden en werd voor het eerst gebroken. Al te veel zorgen leverde dat de Brabander niet op, want bij de pauze na tien legs stond hij keurig met 6-4 voor.

Zonder echt goed te spelen, zijn gemiddelde lag net boven de 92, liep Van Gerwen na de pauze steeds verder uit. Aspinall, nummer elf op de PDC Order of Merit, bleef gemiddeld zelfs ruim onder de 90 en keek al snel tegen een 10-5 achterstand aan.

Op 11-6 kreeg The Asp een uitgelezen mogelijkheid om Van Gerwen een keer terug te breken, maar de hevig zwetende Engelsman liet de kans liggen. Daarmee leek de moed in de schoenen te zaken bij Aspinall en was de wedstrijd eigenlijk gespeeld. Van Gerwen schroefde zijn gemiddelde nog wat op tot 94.72 en haalde op zijn dubbels een percentage van 37,12.

,,Er valt behoorlijk wat op aan te merken en het zal een stuk beter moeten", zei Van Gerwens vriend en collega Vincent van der Voort bij RTL7. ,,Maar dat weet hij zelf ook.”

,,Het was een fantastische wedstrijd, echt geweldig", reageerde Mighty Mike, die mee had zitten luisteren. ,,Nee natuurlijk niet. Ik ben tevreden dat ik heb gewonnen, maar mijn scorend vermogen en dubbelpercentage moeten beter. Het moet beter, punt uit. Maar ik heb gewonnen en dat is het belangrijkste.”

150.000 Britse ponden

In de voorgaande twee ronden won Van Gerwen respectievelijk van Damon Heta (eerste ronde 10-7 in legs) en Ian White (tweede ronde, 11-8 in legs). De 31-jarige Nederlander wacht in 2021 nog altijd op zijn toernooizege. Wel bereikte hij in de Super Series twee keer een finale, maar moest daarin zijn meerdere erkennen in José de Sousa en Peter Wright.

Volledig scherm Michael van Gerwen © PDC

Van Gerwen won de World Matchplay twee keer, maar dat is inmiddels wel een tijdje geleden (2015 en 2016). Bij de laatste twee edities sneuvelde hij in de tweede ronde. Voor de winnaar van het majortoernooi ligt dit jaar een cheque klaar van 150.000 Britse ponden.

Halve finales

De halve finales staan voor zaterdagavond op het programma. Titelverdediger Dimitri van den Bergh, die vorig jaar achter gesloten deuren zijn eerste major won, neemt het op tegen Krzysztof Ratajski.

Van Gerwen staat dus tegenover Wright. De Schotse nummer twee van de wereld kende eerder op de avond in zijn kwartfinale geen enkel mededogen met Michael Smith. Wright was in Blackpool simpelweg veel te goed, gooide 100.37 gemiddeld, en won met 16-7.

,,Als hij iemand de mond wil snoeren, is het Peter Wright wel”, zei Van der Voort. ,,Want hij vindt dat hij veel te veel praatjes heeft. Zoals Peter dat ook van Michael vindt. Het kan morgen een fantastische wedstrijd worden.”

Volledig scherm Peter Wright © LAWRENCE LUSTIG

