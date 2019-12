Van Gerwen in kwartfinale WK tegen Barney-plaaggeest Labanauskas

Van Gerwen verzekerde zich vrijdagavond tegen Stephen Bunting al op overtuigende wijze van een plaats in de kwartfinale (4-0). De 30-jarige Nederlander zag een dag later dat Labanauskas zijn volgende horde wordt op weg naar prolongatie van zijn wereldtitel.

Lucky D. trok de weinig verheffende eerste set tegen Beaton in de beslissende leg naar zich toe met een 114-finish. Ook in de tweede set leek Labanauskas na een snelle break hard op weg naar setwinst, tot Beaton het opeens op de heupen kreeg. Mede dankzij drie 180'ers en een knappe finish op de bullseye in de vijfde leg trok de doorgewinterde Engelsman de stand weer gelijk (1-1).

Op en neer

De wedstrijd bleef in het vervolg op en neer gonzen. De derde set ging vrij eenvoudig naar Labanauskas, waarna Beaton de vierde set plotseling won zonder een leg af te staan. Daarna zette het verval opnieuw in bij The Bronzed Adonis. Een kleine opleving was bij lange na niet genoeg om Labanauskas af te stoppen. De Litouwer, vorig jaar nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Raymond van Barneveld in de eerste ronde, liep zonder al te veel problemen weg bij Beaton (4-2).