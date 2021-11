Van Gerwen klopt Anderson en haalt uit naar organisatie: ‘Echt belachelijk’

Achteraf was Van Gerwen niet te spreken over de organisatie van het toernooi in het Butlin’s Minehead Resort. ,,De omstandigheden waarin we hier spelen zijn echt belachelijk”, foeterde de Nederlander bij RTL 7. ,,Geen enkele topspeler haalt zijn niveau. Het is behoorlijk koud en er staat wat wind. Dat soort dingen helpen je niet. Niemand mag daar iets over zeggen, of durft er iets over te zeggen, maar ik doe het wel.”



Titelverdediger Van Gerwen vloog desondanks uit de startblokken tegen zijn Schotse opponent. Door breaks in de eerste en derde leg nam de Vlijmenaar een 4-0 voorsprong. Anderson zette vervolgens zijn eerste leg op het scorebord, maar kon nooit meer echt aanhaken bij ‘Mighty Mike’. Via dubbel 18 maakte de Nederlander het karwei af.