Van Gerwen krijgt snel kans op revanche tegen Ross Smith

Al in de eerste ronde was MVG toen exit: 5-6. Afgelopen weekend was de vorm van de Vlijmenaar weer uitstekend. In Amsterdam won hij toen de World Series Finals. Aan de Grand Slam of Darts, het enige toernooi met spelers van beide dartsbonden (PDC en BDO), doen in totaal vier Nederlanders mee. Naast Van Gerwen zijn dat Danny Noppert en de BDO’ers Wesley Harms en Richard Veenstra.