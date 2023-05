Van Gerwen loopt schouderblessure op, maar wint kwartfinale wel

Michael van Gerwen heeft de halve finales van de laatste reguliere speelronde in de Premier League Darts met bereikt. In een duel, waarin beide spelers amper wat konden winnen, was hij in eerste instantie veel te sterk voor Chris Dobey. Op het einde werd het nog even spannend door een schouderblessure. In de halve finale treft de Nederlander Dimitri van den Bergh. Het duel eindigde in 6-3.