Van Gerwen mag op voor vijfde Masters-titel op rij

In de tweede leg van Chisnall had Van Gerwen de eerste break al te pakken, toen hij snel wegliep bij zijn opponent. Het resulteerde in een 3-2 voorsprong bij de eerste onderbreking in Milton Keynes. Na de pauze kwam ‘Mighty Mike’ vlammend uit de startblokken met een 170-finish en een 180 om het op te volgen. Hij stond op dat moment ruim 112 gemiddeld te gooien.



Van Gerwen leek met een comfortabele 7-3 de tweede onderbreking in te gaan, maar toen begon hij te knoeien met uitgooien. Het gaf Chisnall de ruimte om 6-4 te maken, maar daarna was het toch echt gedaan. Van Gerwen liep, zonder per se geweldig te spelen, uit naar 9-4 en gooide het even later uit: 11-7. Toch zal de Nederlander van mening zijn dat met name het uitgooien beter moet in de finale.



Later vanavond treft Van Gerwen namelijk de winnaar van het duel tussen James Wade en Peter Wright. Wade is de laatste speler die het toernooi wist te winnen voordat Van Gerwen aan zijn inmiddels 19 wedstrijden durende zegereeks begon bij The Masters.