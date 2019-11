Van Gerwen met hangen en wurgen voorbij sterke Price

Het publiek in de AFAS Live keek al uren uit naar het treffen tussen Van Gerwen en Price. De statistieken spraken vooraf niet in het voordeel van de Welshman, die nog nooit wist te winnen van de Nederlander. In de meest recente ontmoetingen zat er weinig verschil tussen Van Gerwen en Price. Sterker nog: Price kreeg meerdere wedstrijdpijlen, maar wist ze alleen niet te benutten.



Van Gerwen begon goed aan de partij, maar Price beter. Onder luid boegeroep liep Price uit naar een 3-1 voorsprong en had hij al vroeg een break op de nummer 1 van de wereld te pakken. Met hangen en wurgen - en nog meer gejoel vanuit de zaal - wist hij 4-2 voor te komen, maar na de pauze was Van Gerwen niet meer te houden. Net op het moment dat Van Gerwen de wedstrijd in handen leek te hebben, kwam Price met een mooie finish terug. Bij 5-5 was het Van Gerwen die 68 uitgooide en de wedstrijd alsnog over de streep trok.



Eerder op de avond kwamen al drie andere geplaatste spelers in actie. James Wade verloor met 5-6 van Jonny Clayton, Damon Heta verloor met 3-6 van Mensur Suljovic en Daryl Gurney was niet opgewassen tegen Kristof Ratajski: 4-6. Raymond van Barneveld neemt het nog op tegen Jermaine Wattimena, Danny Noppert speelt tegen Gary Anderson.