Van Gerwen mist zijn uitdagers Taylor en Van Barneveld

PSV staat voor open dag met goedgevuld Philips Stadion voor duel met VfL Wolfsburg

9:06 PSV organiseert woensdag de zogeheten fandag, waarbij in het gebied rond het Philips Stadion tal van activiteiten worden georganiseerd. In de middag zijn de spelers beschikbaar voor handtekeningensessies en ook in het stadion is er van alles te doen tijdens de open dag.