Van Gerwen na overwinning op Wright met vertrouwen naar finaleavond

Het lukte Van Gerwen echter maar niet om zijn breaks te verzilveren. Ook de volgende drie legs van ‘Snakebite’ werden een prooi voor de Nederlander, die vervolgens steeds de kansen onbenut liet om weg te lopen bij zijn tegenstander. Zodoende kwam de reeds uitgeschakelde Schot terug tot 5-5. Na een nieuwe break lukte het Van Gerwen in de twaalfde leg dan eindelijk het beslissende gat te slaan. Dat deed hij ‘Mighty Mike’ stijl, met een 145-finish. Niet veel later maakte hij het via tops af: 8-6. Van Gerwen kwam tot ruim 101 gemiddeld en al met al ook nog een keurig dubbelpercentage van bijna 44%.



Zo luisterde Van Gerwen zijn winst in de reguliere competitie dus alsnog op met een overwinning. ,,Je wil hem uiteindelijk wel winnen, al staat er weinig meer op het spel. Het was een wisselvallige wedstrijd, maar ik verdiende het om deze te winnen. We hebben veel respect voor elkaar, maar hij moet wel zien wie de echte baas is op dat podium en ik", grapte Van Gerwen na de partij bij RTL. Hij mag al 25.000 Britse ponden bijschrijven en daar kunnen er bij een zesde eindwinst nog eens 250.000 bij komen. ,,Morgen gaat het om de echte knikkers. Ik voel me goed en ga mijn stinkende best doen.”



Wie hij in de halve finale zou gaan treffen, was op dat moment nog niet duidelijk. Debutanten Dimitri van den Bergh en Jonny Clayton maken in de laatste partij van de avond onderling uit wie met Van Gerwen, De Sousa en Aspinall om de titel mag gaan strijden.