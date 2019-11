Van Gerwen niet blij met opponent King: ‘Mensen als hij zijn slecht voor darts’

De 53-jarige darter uit Ipswich kreeg er flink van langs in het interview dat Van Gerwen na zijn gewonnen kwartfinale gaf. ,,Mensen zoals hij zijn slecht voor het darts. Hij had last van zijn rug, maar als dat zo is dan moet je niet spelen.. De mensen komen kijken omdat ze goede en spannende wedstrijden willen zien, niet om een speler te zien zeuren over van alles. Zijn dartspijlen, het dartsbord, de wind. Er was steeds weer iets niet goed, maar we weten allemaal hoe Mervyn is", zei een geïrriteerde Van Gerwen.