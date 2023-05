Van Gerwen, Noppert en Van Duijvenbode verder in Tsjechië, drie Nederlanders uitgeschakeld

Van Gerwen won vorige week nog het Belgian Darts Open, maar werd midweeks in de Premier League wel snel uitgeschakeld. Mighty Mike zal zich dan ook willen revancheren in Tsjechië en is wat dat betreft goed begonnen. Van Gerwen versloeg de Belg Mike de Decker met 6-4 en noteerde een gemiddelde van 99,52 per drie pijlen.

Een uur of twee eerder had Noppert, de nummer 8 van de wereld, al de derde ronde bereikt. The Freeze liep direct ver weg bij tegenstander Jose de Sousa en kwam op een 5-0 voorsprong, waarmee de Fries de overwinning eigenlijk al in de tas had. Maar De Sousa gaf zich niet gewonnen en kwam uiteindelijk terug tot 5-4. Noppert, die een gemiddelde van 101,51 noteerde, maakte het uiteindelijk in de tiende leg van de partij af.

De wedstrijd tussen Van Duijvenbode en Vandenbogaerde ging eerder op de dag in de goedgevulde Tsjechische zaal gelijk op. Dat kwam mede doordat Aubergenius niet zijn beste partij gooide en ‘slechts’ tot een gemiddelde van 94,87 kwam. Van Duijvenbode, die tweemaal een knappe finish van boven de honderd noteerde, was in de slotleg echter duidelijk de sterkste en boekte zo op de valreep toch een overwinning: 6-5.

Kleermaker, Van der Voort en Nentjes verliezen

Voor Martijn Kleermaker zat er geen stunt tegen Jonny Clayton in. De darter uit Harderwijk, de nummer 43 van de wereld, pakte nog wel de eerste leg, maar verloor er daarna zes op een rij. Een kansloze nederlaag tegen de Welshman die in 2021 nog de Premier League was het gevolg: 6-1.

Van der Voort, nummer 33 van de wereld, won gisteren in de eerste ronde met 6-1 van Jamie Hughes, maar tegen Goldfinger benutte hij niet de kansen die hij kreeg van Gilding. De Engelsman, de nummer 24 van de wereld die als vijftiende geplaatst is in Tsjechië, hield eerder dit jaar Michael van Gerwen van de eindzege op de UK Open.

Nentjes, 115de op de wereldranglijst, liep tegen de Engelsman Chisnall, de nummer dertien van de wereld, direct tegen een break achterstand aan. De Nederlander herstelde zich en kwam terug tot 2-2, maar verloor vervolgens vier legs op rij.

Morgen worden de derde ronde, kwartfinale, halve finale en finale van het toernooi in Tsjechië afgewerkt.

Programma vandaag:

Middagsessie:

Andrew Gilding - Vincent van der Voort 6-2

Josh Rock - Dalibor Smolik 6-3

Damon Heta - Dylan Slevin 6-2

Ryan Searle - Steve Beaton 6-4

Dave Chisnall - Geert Nentjes 6-2

Martin Schindler - Kim Huybrechts 3-6

Dirk van Duijvenbode - Mario Vandenbogaerde 6-5

Nathan Aspinall - Martin Lukeman 6-4



Avondsessie:

Danny Noppert - José de Sousa 6-4

Rob Cross - Madars Razma 6-3

Peter Wright - Brendan Dolan 6-5

Michael van Gerwen - Mike De Decker 6-4

Joe Cullen - Karel Sedlacek 4-6

Luke Humphries - Ross Smith 6-4

Jonny Clayton - Martijn Kleermaker 6-1

Dimitri Van den Bergh - Stefan Bellmont 6-2

Dartskalender 2023

