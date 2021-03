Van Gerwen opent Premier League tegen Van den Bergh

Jamal Ben Saddik Aangehou­den uitdager van Rico Verhoeven krijgt klap op klap buiten de ring

10 maart Kickbokser Jamal Ben Saddik (30), één van de aangehouden personen in de grootschalige ‘Operatie Sky’, had de nieuwe wereldkampioen zwaargewicht kunnen zijn. Een blessure liet een rechtstreeks titelgevecht met Rico Verhoeven klappen. Profiel van een kickbokser die van heel ver moest komen en nu nadrukkelijk in het vizier van justitie is, in de nasleep van het platleggen van cryptodienst Sky.