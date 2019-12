Van Gerwen opgelucht na zege op Klaasen: ‘Ik heb een hekel aan hem’

Van Bommel geeft het kampioen­schap nog niet op

13 december ,,In het algemeen was het niet goed”, zo blikte Mark van Bommel vrijdag terug op de voor PSV teleurstellende uitslag van het laatste Europa League-duel van dit seizoen tegen Rosenborg (1-1). PSV heeft het boek met internationale wedstrijden dichtgeslagen en moet razendsnel door naar Feyenoord-uit, aanstaande zondag. ,,Het maakt mij niet uit hoe we winnen, als we maar winnen.”