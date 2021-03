Van Gerwen overtuigend door op UK Open, Van Duijvenbode kansloos uitgeschakeld

Geslaagde rentree voor Jeroen Zoet, die met Spezia belangrijk punt pakt

17:39 De rentree van Jeroen Zoet bij het Italiaanse Spezia is goed verlopen. De 30-jarige goalie pakte met zijn club zaterdagmiddag een belangrijk punt in de thuiswedstrijd tegen concurrent Benevento (1-1). Spezia staat momenteel veertiende in de Serie A en heeft een behoorlijk uitzicht op handhaving. Dat is dit seizoen het hoofdeel van de club.