Van Gerwen rekent op professionaliteit van Durrant, die hem zou kunnen flikken

MVG uit top 4 Zorgen nemen toe voor Van Gerwen na ongenadig pak slaag in Premier League

3 september Talent raak je nooit kwijt, zegt Michael van Gerwen maar in de Premier League zal hij in de reguliere competitie voor het eerst niet bovenaan eindigen. Na een 8-1 nederlaag tegen Peter Wright is het zelfs maar de vraag of de nummer 1 van de wereld zich voor de play-offs plaatst. De pijnlijke nederlaag is het grootste verlies ooit voor Mighty Mike in de Premier League.