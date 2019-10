Van Gerwen schrijft voor vijfde keer World Grand Prix op zijn naam

Tijdens de World Grand Prix wordt een leg geopend met het gooien van een dubbel, om vervolgens ook weer met een dubbel de leg te eindigen. Van Gerwen won het toernooi eerder al in 2012, 2014, 2016 en 2018. De wereldkampioen én nummer één van de wereld verdedigt zijn titel dus met succes.



Van Gerwen begon uitstekend en won zonder moeite de eerste set, maar daarna kwal de klad er even in. De Nederlander zag hoe Chisnall terug kwam tot 1-1 in sets en zelfs de kans kreeg op een 2-1 voorsprong, maar precies op het juiste moment schakelde Mighty Mike een tandje bij om zo zelf op een 2-1 voorsprong te komen in sets.



Daarna bleef Van Gerwen sterk gooien en kwam Chizzy er niet meer aan te pas. Zonder veel problemen liep de Nederlandse nummer één van de wereld uit naar een overtuigende 5-2 zege in de finale in Dublin. Mighty Mike eindigde de eindstrijd met een gemiddelde met drie pijlen van bijna 95 punten, Chisnall gooide met drie pijlen gemiddeld ruim 93 punten.



Van Gerwen werd begin dit jaar voor de derde keer wereldkampioen bij de PDC. Verder won hij in 2019 al de Premier League en de Masters en daar komt nu dus een nieuwe titel van de World Grand Prix bij. Chisnall verloor alweer zijn achtste finale op een televisietoernooi.