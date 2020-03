Van Gerwen simpel naar laatste acht op UK Open

Video Oud-PSV’er Luuk de Jong helpt Sevilla aan belangrijk punt bij Atlético Madrid

18:02 Luuk de Jong was zaterdag weer van grote waarde voor zijn Spaanse werkgever Sevilla. De voormalig topscorer en aanvoerder van PSV opende in de kraker op bezoek bij Atlético Madrid (2-2) na negentien minuten de score met een strakke schuiver langs keeper Jan Oblak. Het was voor de aanvaller zijn vijfde competitiedoelpunt van het seizoen.