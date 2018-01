Van Gerwen stoot door naar laatste acht op Masters

Cocu wisselde om controle te krijgen: 'Daarna kun je weer aan aanvallen denken'

27 januari Phillip Cocu zag in Enschede dat zijn ploeg het even kwijtraakte tegen FC Twente. Zijn laatste linie had grote problemen om Oussama Assaidi af te houden en na een moment waarop Daniel Schwaab in de problemen kwam en er geen rugdekking kon worden verleend, greep de technische staf van PSV in.