Van Gerwen strandt in kwartfinales in Praag, Van der Voort tegen thuisfavoriet

Michael van Gerwen is gestrand in de kwartfinales van de Czech Darts Open. In Praag was de Engelsman Luke Humpries met 6-4 te sterk voor Mighty Mike. Vincent van der Voort is de laatst overgebleven Nederlander in het Euro Tour toernooi.