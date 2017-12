Van Gerwen: Taylor traint acht uur? Ach, een sprookje

,,Ik weet dat Phil graag vertelt dat hij dagelijks acht uur voor het bord staat. Maar hij liegt. Anderhalf uur per dag is genoeg'', zegt Mighty Mike , die vanavond Raymond van Barneveld treft in de kwartfinales van het WK darts, met een brede lach. Ook Taylor is nog in het toernooi.

,,Zelfs de beste voetballers van de wereld trainen geen acht uur per dag'', voegt hij er nog aan toe. Een confrontatie met Taylor in Londen kan pas in de finale plaatsvinden. Van Gerwen zegt goed met de druk van het favoriet zijn om te kunnen gaan. ''Angst hebben is de grootste fout die je kunt maken. Nee, een mental coach heb ik niet nodig. Dat helpt misschien bij een voetbalclub als er lang niet gewonnen is. Maar een mental coach als je al zo lang goed presteert is niet nodig.''