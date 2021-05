Van Gerwen verstevigt koppositie na krappe zege op De Sousa: ‘Dit betekent veel voor mij’

Michael van Gerwen stelt orde op zaken en plaatst zich voor finaleron­de Premier League

26 mei Michael van Gerwen heeft uitstekende zaken gedaan in de Premier League Darts. De 32-jarige Vlijmenaar won in de veertiende speelronde met 8-4 in legs van Gary Anderson. Daardoor weet hij zich nu al verzekerd van de finaleronde. Ook kreeg hij weer de koppositie in handen.