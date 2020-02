Van Gerwen vindt Sherrock-hype overdreven: ‘Ze heeft maar twee partijen gewonnen’

Sherrock had bij het WK in december in Londen als eerste vrouw in de geschiedenis twee partijen gewonnen, onder meer van de Oostenrijker Mensur Suljovic. Voor Van Gerwen was dat geen verrassing. ,,Ik wist dat ze goed is”, zei ‘Mighty Mike’ die vanaf donderdag op jacht gaat naar zijn vijfde eindzege op rij in de Premier League. In die serie wedstrijden zal hij Sherrock ook tegenkomen. Zij speelt volgende week in Nottingham als gast tegen Glen Durrant.