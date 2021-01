Van Gerwen vol ongeloof: ‘Verdomme zeg, hij liet me alle kanten van het bord zien’

,,Het lukte voor geen meter. Hij begon fantastisch en ik kon niet antwoorden. Daarna kwam ik er ook niet lekker meer in en hij bleef maar pompen. Dan krijg je het gewoon moeilijk", zei Van Gerwen voor de camera van RTL7. ,,Hij was de betere speler en voor mij viel het gewoon net niet allemaal. Als je te veel beurten zonder triple hebt... Dat kan ik mezelf zeker kwalijk nemen en dat doe ik ook. Ik moet het mezelf kwalijk nemen en niemand anders.”



Na de 4-0 wist Van Gerwen eigenlijk wel dat het een gelopen koers was tegen Chisnall, die gemiddeld 107,34 gooide en veertien keer 180 gooide (tegenover vier voor Van Gerwen): ,,Na de 4-0 moet je aan de bak, maar in de vijfde set bleef hij ook maar goed gooien. Hij kan mooie dingen laten zien, zeker als het goed gaat dus ik had hem sneller onder druk moeten zetten.”



Waarom het niet lukte voor Van Gerwen? ,,Ik weet niet waarom. Het is makkelijk om achteraf te speculeren, maar ik baal ontzettend. Verdomme zeg. Ik had te maken met iemand die op het juiste moment in vorm kwam en me alle kanten van het bord liet zien. Of het nou 5-0 of 5-4 is, dat maakt niet uit. Ik kwam hier niet om de kwartfinale te verliezen, ik kwam hier om wereldkampioen te worden. Ik baal echt. Dit moet ik wel even gaan evalueren.”