Van Gerwen walst over Cross heen en neemt koppositie over

Voor aanvang van het duel tussen de regerend wereldkampioen (Van Gerwen) en de wereldkampioen van twee jaar geleden (Cross) was het verschil één punt. Bij een overwinning van Van Gerwen zou de Nederlander dus over de Engelsman heen wippen op de ranglijst van de Premier League.



De start van de wedstrijd was echter voor Cross. Nadat de Engelsman in zijn eigen leg de 1-0 had genoteerd, brak hij Van Gerwen meteen in de tweede leg: 2-0.



Een kunstje dat de Nederlander vervolgens dubbel zo goed wist na te doen. Zowel in de derde als de vijfde leg van de partij wist Van Gerwen de leg van zijn Engelse opponent af te snoepen. Zo kwam de regerend wereldkampioen op een 3-2 voorsprong. Die voorsprong zou hij vervolgens uitbouwen tot een zeer riante. Cross won geen enkele leg meer en dus stapte Van Gerwen met een 2-8 overwinning én de koppositie van het podium in Cardiff.