Van Gerwen walst over Lewis en plaatst zich voor halve finales

PSV maakt het zichzelf niet makkelijk met een keuze voor Qatar

16 november Opnieuw is er kritiek op PSV, nu de Eindhovenaren komende winter kiezen voor een trainingskamp in Qatar. Eerder kreeg Ajax al de nodige verwijten en nu is het de beurt aan de nummer drie van de eredivisie, die eveneens naar het Midden-Oosten gaat.