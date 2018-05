Van Gerwen wint op Grand Prix ook in Duitsland

Bax loopt nieuwe averij op in WK-strijd bij crash in Oekraïne

6 mei Voor Etienne Bax is titelprolongatie ver weg in het WK zijspancross na een crash gisteren in de GP van Oekraïne. De rechterschouder van de stuurman uit Bergeijk raakte zondag bij een botsing uit de kom. In het ziekenhuis van Chernivtsi werd de schouder onder verdoving op zijn plek gezet.