Van Gerwen zonder problemen naar kwartfinale, ook Noppert verder

Noppert, de andere overgebleven Nederlander in het toernooi, won zijn partij in de derde ronde tegen Krzysztof Ratajski. Noppert greep de partij met 10-4. Hij kwam in actie op het tweede podium, het andere podium naast het hoofdpodium.



Op dat hoofdpodium kwam natuurlijk Van Gerwen in actie. Nadat eerder Chris Dobey op dat podium James Wade had verrast na een zenuwslopende partij (10-9) en Gary Anderson met 10-2 had afgerekend met Joe Cullen, was het de beurt aan Mighty Mike. Tegenstander Burton bleef tot 2-2 bij, maar daarna liep Van Gerwen snel weg naar 6-2. Het werd in Minehead uiteindelijk 10-4 voor de Nederlander, die zo opnieuw zonder veel problemen zijn partij won bij de Players Championship Finals.



Van Gerwen speelt in de kwartfinale (zondagmiddag) tegen Steven Lennon. De nummer één van de wereld kan zijn vierde titel bij de Players Championship Finals op rij winnen. Hij was in 2015, 2016 én 2017 al de beste in Minehead. Noppert neemt het in de kwartfinale op tegen de winnaar van de pot tussen Peter Wright en Stephen Bunting.