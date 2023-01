Van Kasteren heeft eindzege binnen in Dakar Rally; Kevin Benavides grijpt de macht bij de motoren

Dakar-journaal Etappe 14 (slot)Janus van Kasteren bezorgde Nederland voor het eerst sinds 2016 weer een eindoverwinning in de Dakar Rally. De trucker uit Veldhoven maakte het karwei vakkundig af in de slotrit over 136 kilometer van Al-Hofuf naar Dammam in Saoedi-Arabië.

Van Kasteren volgt teameigenaar Gerard de Rooy op als laatste Nederlandse winnaar. De Rooy, zoon van oud-winnaar Jan de Rooy, won de woestijnrally van de trucks in 2016 en 2012. Op de laatste dag kwam de leidende positie van de 36-jarige Iveco-rijder uit Veldhoven met navigator Marcel Snijders en Darek Rodewald niet meer in gevaar. De dagzege ging naar de Tsjech Jaroslav Valtr.

Later op de dag volgt de huldiging op het erepodium in Dammam aan de Perzische Golf.

Benavides passeert Price

De Argentijn Kevin Benavides heeft de eindzege in de Dakar Rally bij de motoren gepakt. De fabrieksrijder van KTM won de veertiende en laatste proef en passeerde zijn Australische teamgenoot Toby Price in het algemeen klassement.

Volledig scherm Kevin Benavides staat in het middelpunt van de belangstelling nadat hij zeker is van de eindzege in de Dakar Rally. © REUTERS

Benavides had aan de meet 55 seconden voorsprong op Price en hij maakte daarmee de 12 seconden achterstand op de Australiër meer dan goed. Het is de tweede eindzege voor Benavides in Dakar; hij won de woestijnrally ook in 2021.

Price, winnaar van Dakar in 2016 en 2019, eindigde als tweede op 43 seconden. De Amerikaans Skyler Howes uit het fabrieksteam van Husqvarna stapte als de nummer drie op het podium. Zijn achterstand op Benavides bedroeg 5.04 minuten.

Al-Attiyah prolongeert titel

Bij de auto’s was de spanning al lang uit het klassement verdwenen. Nasser Al-Attiyah koerste souverein af op titelprolongatie. Ook in de korte slotetappe bleef de Toyota-rijder uit Qatar uit de problemen. De Fransman Guerlain Chicerit was de snelste en bezorgde zo het team van Prodrive de negende etappezege: zeven voor Sébastien Loeb en twee voor Chicerit.

Loeb was achter Al-Attiyah de beste van de rest in het eindklassement. De man uit Qatar won de woestijnrally ook al in 2011, 2015, 2019, 2022 en 2023. Al-Attiyah komt met zijn vijfde eindzege op de tweede plaats in de eeuwige ranglijst. Alleen de Fransman Stéphane Peterhansel heeft meer eindoverwinningen in Dakar bij de auto’s, namelijk acht.

Volledig scherm Staande boven op hun Toyota vieren Nasser Al-Attiyah (rechts) en zijn navigator Mathieu Baumel de eindzege. © AFP

Uitslagen Dakar Rally veertiende etappe Al Hofuf - Dammam over 136 km (onder voorbehoud):

Motoren

1. K. Benavides (Arg/KTM) in 1.15.17 uur

2. Price (Aus/KTM) op 0.55

3. Quintanilla (Chl/Honda) 3.15

4. Sanders (Aus/GasGas) 3.35

5. Howes (VSt/Husqvarna) 3.45

Eindklassement:

1. K. Benavides in 44.27.20 uur

2. Price op 0.43

3. Howes 5.04

4. Quintanilla 19.02

5. Van Beveren (Fra/Honda) 20.30

Quads

1. Kancius (Lit/Yamaha) in 1.36.16 uur

2. Copetti (VSt/Yamaha) op 6.05

3. Medeiros* (Bra/Yamaha) 8.11

4. Varga (Slw/Yamaha) 8.57

5. Vingut (Spa/Yamaha) 12.16

6. Giroud (Fra/Yamaha) 14.56

Eindklassement:

1. Giroud in 56.44.30 uur

2. Moreno (Arg/Yamaha) op 43.11

3. Copetti 1.52.55

4. Varga 2.51.22

5. Enrico (Chl/Yamaha) 4.57.11

Auto’s

1. Chicherit (Fra/Hunter) in 1.09.24 uur

2. Ekström (Zwe/Audi) op 1.36

3. Halpern (Arg/Mini) 1.53

4. Przygonski (Pol/Mini) 3.08

5. Lategan (ZAf/Toyota) 3.44 (incl. 2 min. straftijd)

Al-Attiyah (Qat/Toyota) 5.41

R. van Loon* (Son en Breugel/Red-Lined)

Eindklassement:

1. Al-Attiyah in 45.03.15 uur

2. Loeb (Fra/Hunter) op 1.20.49

3. Moraes (Bra/Toyota) 1.38.31

4. De Villiers (ZAf/Toyota) 2.29.12

5. Lategan 2.36.23

SSV

1. Mi. Goczal (Pol/Can-Am) in 1.22.48 uur

2. Ma. Goczal (Pol/Can-Am) 0.56 (incl. 2 min. straftijd)

3. Cinotto* (Ita/Can-Am) 1.34

4. Navarro (Spa/Can-Am) 1.57

5. E. Goczal (Pol/Can-Am) 2.28



7. Spierings (Sint-Michielsgestel/Can-Am) 3.29

8. Seiadan (SAr/Can-Am) 6.09 (incl. 8 min. straftijd)

10. Baciuska (Lit/Can-Am) 22.36

Otten (De Mortel/Can-Am)

Eindklassement:

1. E. Goczal in 53.10.14 uur

2. Baciuska op 16.44

3. Ma. Goczal (Pol/Can-Am) 18.15

4. Gonzalez (Arg/Can-Am) 1.07.00

Spierings 7.29.18

* Deelnemers die eerder in de rally uitgevallen zijn, tellen niet meer mee voor het algemeen klassement.