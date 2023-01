Van Kasteren neemt voorschot op Dakar-zege; vijf op een rij voor Loeb

Dakar-journaal Etappe 12Een nieuwe Nederlandse Dakar-zege is zeer nabij bij de vrachtwagens. En grote kans dat Janus van Kasteren die eer te beurt valt. In het tweede deel van de marathonetappe sloeg de Veldhovenaar een bres van ruim een half uur met naaste concurrent en teamgenoot Martin van den Brink.

Van Kasteren kan zich in het slotweekeinde zelfs een paar lekke banden veroorloven, zo groot is zijn voorsprong. Martin Macik, nummer drie in de tussenstand, volgt al op 1 uur en 20 minuten. Op de eerste drie plaatsen staan dus allemaal Iveco's, bij afwezigheid van het Russische fabrieksteam Kamaz.

Gerard de Rooy was in 2016 de laatste Nederlandse eindwinnaar in de Dakar Rally. De transportondernemer uit Son is nu eigenaar van het team waarvoor Van Kasteren en vader en zoon Martin en Mitchel van den Brink voor uitkomen.

Loeb blijft winnen

Autocoureur Sébastien Loeb boekte zijn vijfde etappezege op rij. De negenvoudig wereldkampioen rallyrijden was in Saoedi-Arabië ook de snelste in de twaalfde etappe, met een klassementsproef over 185 kilometer.

Volledig scherm Sébastien Loeb rijgt de etappezeges aaneen in de Dakar Rally. © Reuters

In het algemeen klassement klom de Fransman naar de tweede plaats, op bijna 1,5 uur achterstand van Nasser Al-Attiyah uit Qatar. De 48-jarige Fransman won de Dakar Rally nog nooit. Loeb eindigde wel twee keer als tweede, onder meer vorig jaar achter Al-Attiyah. De Qatarees koerst af op zijn vijfde overwinning in de woestijnrally. Loeb kruipt weliswaar steeds iets dichterbij in het klassement, maar hij moet nog altijd 1 uur en ruim 27 minuten goedmaken.

Bij de motoren is de strijd om de eindzege heel wat spannender. Met nog twee etappes te gaan, nam de Australiër Toby Price de leiding in het klassement over van de Amerikaan Skyler Howes. Price werd derde in de twaalfde etappe, achter de Chileense winnaar José Ignacio Cornejo en de Australiër Daniel Sanders. Howes eindigde als zesde en heeft nu 28 seconden achterstand op Price in het klassement. De Argentijn Kevin Benavides staat derde op 2.40 minuten.

Dit bericht krijgt gedurende de dag updates. Lees al onze Dakar-artikelen terug in dit dossier.

Uitslagen Dakar Rally twaalfde etappe Empty Quarter - Shaybah over 185 km (onder voorbehoud):

Motoren

1. Cornejo (Chl/Honda) in 1.57.27 uur

2. Sanders (Aus/GasGas) op 0.49

3. Price (Aus/KTM) 1.58

4. Walkner (Oos/KTM) 2.05

5. K. Benavides (Arg/KTM) 2.22

6. Howes (VSt/Husqvarna) 2.54

Klassement:

1. Price in 40.47.36 uur

2. Howes op 0.28

3. K. Benavides 2.40

4. Quintanilla (Chl/Honda) 14.54

5. Van Beveren (Fra/Honda) 16.14

Quads

1. Medeiros* (Bra/Yamaha) in 2.37.04 uur

2. Varga (Slw/Yamaha) op 1.36

3. Enrico (Chl/Yamaha)4.07

4. Moreno (Arg/Yamaha) 5.16

5. Vingut (Spa/Yamaha) 21.50

6. Giroud (Fra/Yamaha) 26.39

Klassement

1. Giroud in 51.35.39 uur

2. Moreno op 59.00

3. Copetti (VSt/Yamaha) 2.17.30

4. Varga 2.54.29

5. Enrico 5.13.01

Auto’s

1. Loeb (Fra/Prodrive) in 1.56.21 uur

2. Ekström (Zwe/Audi) op 3.19

3. Al-Attiyah (Qat/Toyota) 3.31

4. Chicherit (Fra/Prodrive) 7.13

5. Przygonski (Pol/Mini) 8.02

R. van Loon* (Son en Breugel/Red-Lined) 1.06.04

Klassement:

1. Al-Attiyah in 41.16.25 uur

2. Loeb op 1.27.10

3. Moraes (Bra/Toyota) 1.29.11

4. De Villiers (ZAf/Toyota) 2.22.21

5. Lategan (ZAf/Toyota) 2.34.21

SSV

1. Mi. Goczal (Pol/Can-Am) in 2.19.07 uur

2. Baciuska (Lit/Can-Am) op 0.13

3. Ma. Goczal (Pol/Can-Am) 2.38

4. E. Goczal (Pol/Can-Am) 3.39

5. Farres (Spa/Can-Am) 4.33

7. Spierings (Sint-Michielsgestel/Can-Am) 8.09

21. Otten (De Mortel/Can-Am) 19.07

Klassement:

1. Baciuska in 49.02.02 uur

2. E. Goczal op 7.43

3. Ma. Goczal 16.43

4. Gonzalez (Arg/Can-Am) 1.02.02

5. Farres 1.10.49

16. Spierings 7.23.40

20. Otten 62.29.52

Lichtgewicht prototype

1. Casale (Chl/Yamaha) in 2.17.40 uur

2. De Mevius (Bel/OT3) op 0.23

3. Guttierrez (Spa/Can-Am) 1.49

4. Jones (VSt/Can-Am) 2.52

5. Porem (Por/Yamaha) 4.02

18. A. van Loon (Eersel/Can-Am) 22.49

Klassement:

1. Jones in 47.39.47 uur

2. Quintero (VSt/Can-Am) op 1.04.37

3. De Mevius 1.25.50

4. Lopez (Chl/Can-Am) 3.04.08

5. Guttierrez 3.06.50

14. A. van Loon 11.07.16

Trucks

1. Van Kasteren (Veldhoven/Iveco) in 2.30.38 uur



Martin van den Brink (Ned/Iveco) 31.51

Macik (Tsj/Iveco) 32.21

Klassement:

1. Van Kasteren in 49.32.50 uur

2. Martin van den Brink op 33.03

3. Macik 1.20.07

* Deelnemers die eerder in de rally uitgevallen zijn, tellen niet meer mee voor het algemeen klassement.