Van ‘opgesloten’ in de DDR tot twee keer genezen van kanker: het leven lacht oud-profvoetballer Frans Paymans eindelijk weer toe

Zonderland zo goed als zeker van Spelen: ‘Geweldig, kan voorberei­ding nu zo ideaal mogelijk maken’

14:30 Epke Zonderland is in theorie zeker van deelname aan de Olympische Spelen. Grote concurrent Hidetaka Miyachi staat niet op de deelnemerslijst voor de World Cup in Doha (10-13 maart), waardoor hij niet de benodigde punten voor de Spelen-kwalificatie binnen kan halen.