Van Rijthoven klopt ook wereldtopper Auger-Aliassime en zorgt voor sensatie in Rosmalen

Van Rijthoven, die niet eerder op het hoogste niveau een wedstrijd had gewonnen tot deze editie van Libéma Open, rijgt de stunts aaneen in Rosmalen. In de eerste ronde versloeg bij de Australiër Matthew Ebden, daarna de Amerikaanse nummer 14 van de wereld Taylor Fritz. In de kwartfinale kon ook de Fransman Hugo Gaston niet aan Van Rijthoven tippen.

Hij kreeg drie matchpoints. Auger-Aliassime piepte en kraakte. Hij werkte twee matchpoints weg, maar Van Rijthoven hield de zenuwen in bedwang en benutte zijn derde matchpoint, waarna hij op het gras viel en zijn armen in de lucht stak. Door zijn zege zorgde Van Rijthoven voor een sensatie door de Canadese wereldtopper te verslaan en zo de finale in Rosmalen te bereiken. Morgen is Daniil Medvedev of Adrian Mannarino de tegenstander.