Van Rijthoven zet opmars op Wimbledon voort en wacht gedroomde clash met Djokovic

‘Big points’

Coach Igor Sijsling vindt dat Tim van Rijthoven er op de belangrijke momenten stond. ,,Tim serveerde goed, maar ik vond hem soms een beetje te relaxt. Die jongen had de hele wedstrijd problemen met zijn service en ik had gehoopt dat Tim eerder zou aanzetten voor een vroege break. Helaas gebeurde dat niet en in de eerste acht games vond ik het niveau niet al te hoog”, aldus Sijsling. ,,Maar Tim heeft weer laten zien dat hij hartstikke goed is op de big points, want dan stond hij er. En hij sleept gewoon weer die wedstrijd binnen.”



Mogelijk is titelhouder Novak Djokovic in de volgende ronde de tegenstander van de nummer 104 van de wereld. ,,Misschien duik ik toch nog wel even YouTube op. En ik zal stiekem toch ook wel wat mensen om me heen vragen of zij misschien nog iets hebben waar Djokovic niet zo goed in is, de inside information zeg maar.”