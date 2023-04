Van senior tot jeugdlid, en van beginner tot ervaren tennisser: competitie is voor iedereen

We mogen weer! April is traditioneel de maand waarop ‘de competitie’ begint. Grote en kleine(re) sterren binden de strijd aan met elkaar. Leerzaam ook, vertelt tennisser Kai van Rheenen (12).

Je zou het bijna vergeten: terwijl je de grote wereldsterren meestal maar twee weken per jaar in Nederland kunt bewonderen (bij het ABN AMRO Open in februari en bij de Libéma Open in Rosmalen in juni) is er veel vaker toptennis te zien in ons land.

Zo start de KIA Eredivisie voor mannen – met Nederlandse topspelers als Jesper de Jong, Tim van Rijthoven en Thiemo de Bakker – op 10 april. Acht teams strijden zeven weekenden lang om de landstitel. Vorig jaar won TC Suthwalda uit Zuidwolde de felbegeerde hoofdprijs door in de finale het Haagse Leimonias FDJ Advocaten te verslaan.

Libéma Open: wereldtoppers en reuzendoders Wil je een keer absoluut toptennis beleven? Koop dan een kaart voor de Libéma Open (10 t/m 18 juni), het grastoernooi in Rosmalen waar jaarlijks wereldtoppers hun kunsten laten zien. Vorig jaar stuntte ‘reuzendoder’ Tim van Rijthoven door als ongeplaatste speler het toernooi te winnen. In de finale klopte Van Rijthoven in zijn droomweek niemand minder dan Daniil Medvedev, destijds de nummer 2 van de wereld.



Meer info en kaarten: www.libema-open.nl

Datzelfde H.L.T.C. Leimonias is ook regerend landskampioen, maar dan bij de gemengde teams. De Kia Eredivisie Gemengd gaat op zaterdag 24 mei van start met zeven teams. Die competitie beleeft z’n apotheose in het finaleweekend van 3 en 4 juni bij de titelverdediger, Leimonias dus.

Quote Vroeger werd ik behoorlijk boos als ik niet goed speelde, en dan gooide ik soms met mijn racket. Maar nu heb ik geleerd dat dat niet helpt Kai van Rheenen, jeugdspeler

Alle niveaus

Maar ook op andere niveaus kun je competitie spelen. Van senior tot jeugdlid, en van bijna-beginner tot zeer ervaren tennisser: voor iedereen is er wel een podium waarop je je kunt meten met tennissers van andere clubs.

Soms is die competitiedrang besmettelijk, merkt Marlies van Rheenen van T.V. Tanthof Delft. Ze speelde jarenlang zelf competitie, en inmiddels treden haar drie kinderen Liam (15), Kai (12) en Jolie (7) in haar voetsporen. ,,De charme van competitie spelen? Tennis is best een individuele sport, maar competitie speel je juist in teamverband, die dagen zijn erg gezellig’’, aldus Marlies, die inmiddels als coach fungeert voor haar kinderen.

Volledig scherm Liam van Rheenen aan het tennissen. © Bart Hoogveld

Naast de gezelligheid van samen sporten is het ook uitdagend om – in het enkel- en dubbelspel – te laten zien hoe goed je bent. En natuurlijk probeer je kampioen van je klasse te worden, vindt ook Liam, die al sinds zijn zevende jaar competitie speelt. De voorjaarscompetitie is met zeven speelweekenden overzichtelijk. In het geval van Liam blijft het daar niet bij. ,,De jongens uit mijn tennisteam zijn ook mijn beste vrienden. Behalve de voorjaarscompetitie schrijven we vaak ook met ons hele team in voor toernooien, en we doen ook mee aan de najaarscompetitie.’’ En af en toe gaat hij ook bij de grote sterren kijken, zoals bij het ABN AMRO Open of de Fed Cup (wedstrijden voor landenteams).

Overzicht Nederlandse competitie

Eredivisie Heren en eredivisie gemend.

Les voor het leven

Jongere broer Kai (12) heeft nog iets anders geleerd van zijn competitiewedstrijden: zelfbeheersing. Kai: ,,Vroeger werd ik behoorlijk boos als ik niet goed speelde, en dan gooide ik soms ook met mijn racket. Maar nu heb ik geleerd dat dat niet helpt, nu doe ik dat gewoon niet meer.’’ Kortom: van (competitie)wedstrijden spelen word je niet alleen een betere tennisser, maar het is ook een les voor het leven.

Toptennis kijken

Internationaal toptennis is vooral te zien via Ziggo Sport Tennis.

Grand Slams via Eurosport en deels Ziggo/NOS.