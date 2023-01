Van uitblinker in de Champions League naar het tweede plan in Spanje: Arnaut Danjuma jaagt in Engelse top op speeltijd

Waarom Victoria Azarenka steeds in een shirt van Paris Saint-Ger­main rondloopt in Melbourne

Victoria Azarenka neemt het morgenvroeg in de halve finales van de Australian Open op tegen Jelena Rybakina. De kans is groot dat de tweevoudig winnares de Rod Laver Arena weer betreedt in een shirt van de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain. We zijn toch echt in Melbourne en niet op Roland Garros, dus waarom doet de Belarussische dit?

19:44