Vechtende Bertens zet Nederland op voorsprong in Fed Cup: ‘Ik wilde dit zó graag’

De tweede set was lange tijd rommelig, met liefst vijf servicebreaks op rij. Vanaf 4-2 was Bertens duidelijk de betere en gooide de set in het slot. Het verzet van de Wit-Russische leek gebroken, ze kreeg bij haar eerste servicebeurt meteen drie breekpunten tegen. Die poetste ze nog weg, maar even later moest ze er alsnog aan geloven. Waar Sasnotvitsj veel fouten ging maken, schroefde Bertens juist haar niveau op. Ineens ging het rap, na nog een break mocht Bertens op 5-1 Bertens serveren voor de partij. Het leverde geen enkel probleem op. Aan haar kreet van vreugde na het matchpoint bleek de opluchting voor Bertens.



Het was haar 25ste overwinning in de Fed Cup, enkel- en dubbelspel opgeteld. Daarmee komt ze op gelijke hoogte met Marcella Mesker. Betty Stöve (45) en Miriam Oremans (35) staan nog boven dit duo.



Nederland speelt in Den Haag om een plek in de finaleweek van het landentoernooi. Net als de Davis Cup is ook de opzet van de Fed Cup veranderd. In april wordt nu in Boedapest door twaalf landen om de titel gespeeld.