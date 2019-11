Veel aanwinsten zijn bij PSV veroordeeld tot een bijrol

Met een mengeling van beloften en reserves won PSV gisteren eindelijk weer eens een wedstrijd, iets wat sinds 6 oktober al niet meer was gelukt. Het oefenduel met het Belgische Sint-Truiden (2-0 winst) bood een aantal gepasseerden de gelegenheid om ritme op te doen. Het zijn niet de wedstrijden waarin technisch manager John de Jong van PSV een aantal van de door hem in de afgelopen zomer aangetrokken spelers hoopte terug te zien. Onder anderen Toni Lato, Timo Baumgartl, Olivier Boscagli, Kostas Mitroglou, Robbin Ruiter en Ibrahim Afellay kwamen in actie. Hun inbreng was de afgelopen weken nihil, laag of onvoldoende.