Veelbesproken Osaka begint op Roland Garros met moeizame zege

Enkele dagen voor de start van het tweede grandslamtoernooi van het jaar maakte de 23-jarige Osaka bekend dat ze na haar partijen de media niet te woord zal staan. ,,We krijgen vragen die we al al veel vaker hebben gehad of vragen die zorgen voor twijfels in ons hoofd. Ik ga mezelf niet onderwerpen aan mensen die aan me twijfelen”, zo schreef de viervoudige grandslamwinnares onder meer. De boycot van Osaka leverde de Japanse veel kritiek op en ook andere spelers uitten hun twijfel over het standpunt van de Aziatische.