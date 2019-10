Veerkrachtige Kiki Bertens knokt zich naar kwartfinales in Linz

Door de zege houdt Bertens zicht op de WTA Finals van eind deze maand in het Chinese Shenzhen. Bertens staat nu 9de op de lijst over 2019, maar moet zich bij de beste acht scharen. Dat kan als ze deze week het toernooi in Linz wint of volgende week ver komt bij het WTA-toernooi van Moskou. In de kwartfinale komt Bertens vrijdagavond uit tegen het 15-jarige Amerikaanse supertalent Cori ‘Coco’ Gauff, die begin deze week als lucky loser aan het hoofdtoernooi werd toegevoegd. Gauff won de voorbije dagen van de Oekraïense Kateryna Kozlova en de Zwitserse Stefanie Vögele.



Bertens voegde het indoortoernooi in Oostenrijk op het laatste moment toe aan haar schema. Ze is nog in de race voor deelname aan de WTA Finals, het eindejaarstoernooi voor vrouwen. Om een ticket veilig te stellen moet ze op de jaarranglijst een kleine achterstand op Serena Williams goedmaken.