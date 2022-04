Veldhovenaar Branco van den Boomen bloeit op in Frankrijk, juist nu het voetbal bij hem níet meer op één staat

NIEUWS Jong PSV treft promotie­kan­di­daat FC Volendam en heeft Maxi Romero aan boord

Jong PSV speelt maandagavond op de eigen Herdgang tegen promotiekandidaat FC Volendam, dat tweede staat in de Keuken Kampioen Divisie. De Noord-Hollanders leken lange tijd in een rechte lijn naar het kampioenschap te denderen, maar de afgelopen weken dobbert het schip van kapitein Wim Jonk met wat minder overtuiging op het woelige water in de Keuken Kampioen Divisie.

17:04