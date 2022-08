Venus Williams (42) mag ondanks drie nederlagen op rij voor 23ste keer naar US Open

Memphis Depay gaat met keuze voor Serie A zijn maatje Georginio Wijnaldum achterna

Memphis Depay is op weg naar Juventus, in afwachting van het definitieve akkoord tussen beide clubs over een vrijwel kosteloze transfer. Als die doorgaat, kan de Oranje-spits over tien dagen in het duel met AS Roma zijn maatje Georginio Wijnaldum treffen. Beide belanden zo in Italië om hun WK-deelname veilig te stellen.

16 augustus