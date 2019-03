‘Verdrietige’ Barney: Het was handjes geven en oprotten

De pil was bitter voor Van Barneveld op een avond die bijna volledig om hem heen was gebouwd. ,,Dit is heel zuur in een voor mij heel slecht verlopen Premier League‘’, zei ‘Barney’ voor de camera van RTL7. ,,Meteen na de uitschakeling bij het WK, in december, twijfelde ik al om mee te doen. Of ik nu spijt heb? Hmmm, als je na acht weken op vier punten staat en je gaat er vanavond in Ahoy met 7-1 vanaf, dan kan ik er natuurlijk niet van genieten. Het zat er gewoon niet in. Dat is heel vervelend en het was heel slecht. Maar ik heb het niet alleen hier verloren. Ik heb gewoon te weinig laten zien deze competitie. Vooraf heb ik getwijfeld of ik er nog wel aan moest beginnen. Mijn gevoel zei nee, maar daar heb ik niet naar geluisterd. Nu ben ik afgegaan voor eigen publiek. Dit is heel verdrietig allemaal.”



Van Barneveld neemt donderdagavond afscheid van de Premier League met een optreden tegen Michael van Gerwen. ,,Hopelijk kan ik nog wat laten zien, maar het zal natuurlijk heel lastig worden. Ik wil wel vast zeggen dat ik iedereen bij de PDC enorm wil bedanken voor de wildcard. Ik hoop nog steeds op het WK aan het eind van het jaar.”