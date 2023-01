Verguisde darter Gerwyn Price trekt rugbyschoenen vaker aan: ‘Ik wil weer plezier maken’

,,Ik ga in de loop van het seizoen sowieso mijn rugbyschoenen weer aantrekken. Wanneer weet ik nog niet, maar ik zal er een paar toernooien uitkiezen”, vertelde de Welshman in Bahrein, waar hij op de plaatselijke Darts Masters de finale verloor van wereldkampioen Michael Smith, tegen de BBC.

,,Ik wil de adrenaline weer voelen. Eerst ga ik even focussen op het darts om punten te verzamelen voor de wereldranglijst, maar daarna zal ik een paar events missen. Ik hoop alleen dat ik geen blessures oploop door het rugby.”

Uitgejouwd door dartsfans

Price wordt sinds een paar jaar steevast uitgejouwd door veel dartfans, vanwege wat akkefietjes met tegenstanders in het verleden. Bijzonder hinderlijk bij een concentratiesport als darts. Tijdens zijn kwartfinale op het WK was de wereldkampioen van 2021 het zo zat, dat hij besloot een koptelefoon op te zetten. Het liep niet, want hij verloor van de Duitser Gabriel Clemens.

Na zijn uitschakeling vertelde ‘Iceman’ dat hij twijfelde of hij ooit nog zou gaan strijden om de wereldtitel. En dat is nog steeds het geval, zo gaf hij aan in het gesprek met de BBC. ,,En als de dartsfans me blijven uitjouwen, dan sluit ik zeker niet uit dat ik mijn koptelefoon ook weer zal opzetten.”

Daarnaast begint ook het vele reizen steeds zwaarder te wegen. ,,We zijn de hele tijd onderweg, dus het zou leuk zijn om even een pauze te kunnen inlassen. Dat ga ik niet ontkennen. Het zakelijke deel van mijn leven zou dan even naar de achtergrond verdwijnen en dan kan ik weer wat meer tijd maken voor leuke dingen. Ik wil weer meer plezier maken.”

Voormalig rugbyprof

Price verdiende tot negen jaar geleden zijn kost in de rugbywereld. Hij maakte deel uit van het U21-team van Wales, en zou in de hoogste divisie van Wales uitkomen voor Cross Keys, kortstondig back-up zijn voor het profteam van de Glasgow Warriors en ook spelen voor de South Wales Scorpions in de Rugby League.

Financieel was de rugbysport echter niet echt interessant genoeg voor hem. Price verdiende er circa 45.000 euro per jaar mee en kluste bij op bouwsites en als uitsmijter in de uitgaanswereld. In 2014 stopte hij met rugby om zich volledig toe te leggen op darts. ,,Ik zag daar een betere toekomst in. In het rugby ben je afhankelijk van ploegmaats en van de selectieprocedure van de coach, in het darts ben je alleen afhankelijk van jezelf”, zei hij daar ooit over.

