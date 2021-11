Verliezende Van Barneveld geniet van fans: ‘Maar ik win liever en dat de mensen mij uitspugen’

Tegen Smith kreeg hij direct een tegenstander van formaat voor de kiezen. Het ging telkens gelijk op, met breaks over en weer. Bij 3-3 behield Van Barneveld zijn eigen leg, dat deed Smith ook waarna Barney zelf aan de beslissende mocht beginnen. Met twee heel zwakke beurten gaf hij zijn opponent een voorsprong. De Hagenaar knokte zich terug en kon het beslissen, maar liet na om 157 uit te gooien. Dus mocht zijn tegenstander aanleggen voor 25. Een koud kunstje. Eindstand: 5-4.



,,Je weet inmiddels dat hij amper mist. In zijn legs kon ik er eigenlijk ook niet aankomen. Ik had het zelf beter moeten doen, want het ging prima behalve die laatste leg", reageerde Van Barneveld bij de camera's van RTL 7 Darts. Aan zijn gretigheid lag het niet. ,,Ik wil winnen. Heb vorige week drie potten diep moeten gaan om hier te zijn en dan sta je met lege handen.”



Het publiek scandeerde vanouds ‘Barney army'. Daar genoot Van Barneveld wel van, zei hij. ,,Maar ik heb liever dat de mensen mij uitspugen en dat ik win.” Zondag krijgt hij een herkansing. Joe Davis is de tegenstander. Hij verloor met 5-1 van Gary Anderson en kampt met elleboogproblemen.