Verontwaardiging over eerbetoon aan ‘racistische en homofobe’ Margaret Court

Zaalhockey­ster Zwinkels treurt in Minsk: ‘Op tien seconden na waren we Europees kampioen’

20:21 Donja Zwinkels (30) dacht al dat ze voor de derde keer in haar carrière Europees zaalhockeykampioene was geworden. Tot Maryna Nikitsina uit de laatste aanval Wit-Rusland in de finale naast Oranje bracht: 1-1. De thuisploeg van bondscoach Herman Kruis nam direct daaropvolgend de shoot-outs beter.