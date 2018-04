Verzwakt België moet in achtervolging op Davis Cup

COLUMN Eén vraag leidde wekelijks tot discussie: Wie is de gemeenste vlagger?

10:37 Als er iets is waar ik als voetballer altijd een hekel aan had, dan was het wel vlaggen. Helaas was ik regelmatig geblesseerd, waardoor ik dus ook regelmatig met een vlag in m’n hand langs de zijlijn heb gesjokt. Het is een ronduit saai klusje en er valt absoluut geen eer te behalen aan een wedstrijdje vlaggen. Zo voelde dat voor mij althans.