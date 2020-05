'Vettel wijst contractverlenging af en vertrekt eind 2020 bij Ferrari'

Dumfries maakt zich niet zo druk om eventuele transfer: ‘Het is al een eer om voor PSV uit te komen’

11 mei Denzel Dumfries is deze zomer een transferkandidaat bij PSV en er sluimert ook belangstelling van buitenlandse clubs. Mocht dat door de huidige crisis in de voetballerij op niks uitlopen, dan ligt hij daar niet wakker van. ,,Ik ben al hartstikke trots om hier te spelen. Als dat volgend seizoen weer zo zou zijn, verandert daar niks aan”, zei de aanvoerder van PSV maandag tijdens een media-bijeenkomst bij de club. ,,Het is een eer om voor PSV uit te komen.”