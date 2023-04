Vier bijzondere tennisvelden: ‘Bezoekers zijn jaloers op de ligging en vakantiesfeer’

Het ligt beschut in een kromming van de Kromme Rijn, tussen de oude beuken en eiken van het landgoed Rhijnauwen. In de zomermaanden bloeien rond het tennispark van de ULTV Rhijnauwen (sinds 1932) de hortensia’s. Wandelaars komen langs de rivier aan uit de richting van Amelisweerd, aan de andere, de oostelijke kant ligt Bunnik. Negen gravelbanen telt het monumentale park vlak bij het pand dat ooit toegangspoort was van het landgoed, nu een populair theehuis. ,,Rond 1910 liet een adellijke heer van de familie Strick van Linschoten, eigenaar van Rhijnauwen, een gravelbaantje aanleggen naast z’n moestuin’’, vertelt parkbeheerder Adriaan Bredero. ,,Je kunt het nog zien, althans de contouren. Het bos heeft het baantje teruggenomen. Later kwamen er banen bij en in 1932 begon de vereniging. Er is veel sfeer, rust, de tijd heeft er stilgestaan.’’

Ook bij het Gelderse Velp weerklinkt het beschaafde toktok, in de zomer gedempt door het volle groen op de hellingen van de Veluwezoom. Wie over de haarspeldbochten het tennispark van de TV Beekhuizen nadert, heeft het idee in het buitenland te zijn. Marjan Begemann (61) is parkmanager, een bezoldigde parttime functie, want er is veel te doen: 10 gravel-, 4 allweather- en 4 binnenbanen, plus een padelbaan en ruim 1300 leden. En heel wat evenementen om te organiseren, zoals het Familietoernooi, clubkampioenschappen, DAAN Beekhuizen Open... Begemann: ,,Ik kom altijd op de fiets hierheen en je gaat zo de natuur in. Het park ligt op drie verschillende hoogtes en je kijkt tegen de stuwwal van de Veluwe aan.’’ De club – die er is voor iedereen, zegt Begemann nadrukkelijk – heeft een bewogen geschiedenis die begon in 1952. Menig bezoeker bekijkt de ambiance met een vleugje jaloezie. Logisch, vindt Marjan Begemann: ,,Het is gewoon een feestje om hier te staan.’’

RLTC Lommerrijk, Rotterdam

Volledig scherm RLTC Lommerrijk in Rotterdam. © KNLTB

Te mooi om aan te wennen

In een van de twee Bergsche Plassen (ja met ‘sch’, dat is mooier), maar welke ook weer? De Voorplas? De Achterplas? In zo’n plas dus, daar steekt een schiereiland in, in de vorm van een racket. We schrijven Rotterdam-Noord, Hillegersberg. We draaien de Straatweg af en wandelen over de steel naar het blad. En kijk, daar is het tennispark van de RLTC Lommerrijk, vier gravelbanen, in het groen, aan alle kanten water. ‘Een van de mooiste tennisparken van Nederland’, heet het, en er zit wat in.

Quote Daar is het park: vier banen, in het groen, aan alle kanten water

De drukte van de stad is vlakbij, net als de A20, maar in deze oase van rust merk je er weinig van. Zo’n 350 tennissers hebben het voorrecht lid te zijn van de club die nu vijftig jaar bestaat; veel meer kunnen het niet worden. Het clubhuis heeft iets van een groot prieel. Een paviljoen zeggen ze op de club. ,,Als je speelt zie je het water’’, zegt een meneer die net uit de kleedkamer komt. Hij is al veertien jaar lid. ,,We kunnen zwaaien naar de bootjes. Of dat niet went? Nee, het is te mooi om aan te wennen.’’

Volledig scherm RLTC Lommerrijk Rotterdam, ligt op een schiereiland. © Arie Kievit