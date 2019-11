Vier Nederlanders met beschermde status, ‘Barney’ start in eerste ronde

Topgala voor Nieky Holzken en Sjef Weber: 20 van de 21 partijen gewonnen

14:34 Trainers Sjef Weber en Nieky Holzken beleefden afgelopen weekeinde een topgala in hun eigen sportschool in Helmond. 20 van de 21 pupillen van Team Holzken wonnen hun partij, allemaal op punten. ,,Dit is gewoon uniek”, zegt een verheugde Weber. ,,Dit kunnen we moeilijk verbeteren.”